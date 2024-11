Tradueixen al grec un poemari de Jaume Pont

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Acaba d’aparèixer a Atenes la traducció al grec de Vol de cendres, un dels llibres més significatius en la trajectòria literària del poeta lleidatà Jaume Pont (1947), un poemari que va publicar el 1996 i que va rebre el Premi de la Crítica Serra d’Or. L’obra, en edició bilingüe en el català original i en grec, ha estat publicada per l’editorial atenesa Irodotos, amb un disseny de coberta de Tania Spyraki. La traducció ha anat a càrrec de Maria Tsokou, Anthi Papageorgiou i Dimitrios Drosos, en el marc del departament de Llengua i Literatures Hispàniques de la facultat de Filosofia de la Universitat Nacional i Kapodistríaca d’Atenes. Val a recordar que Jaume Pont, catedràtic emèrit de la Universitat de Lleida, va rebre el maig del 2018 el títol de doctor honoris causa per aquest centre universitari grec.

Pont es va mostrar “molt satisfet” per aquest nova entrada en el mercat literari grec. El 2015 ja es va traduir a aquesta llengua el poema Illa escrita, que va escriure per encàrrec de la Institució de les Lletres Catalanes per celebrar el Dia Mundial de la Poesia a Catalunya. Dimitrios Drosos ha estat l’autor del pròleg del llibre, mentre que la professora Maria Tsokou, que des de fa uns anys treballa l’obra del poeta lleidatà, s’ha encarregat de l’estudi crític que exerceix de pòrtic del volum.

La publicació apareix amb prou feines unes setmanes després del Congrés Internacional sobre Iberoamèrica celebrat a la Universitat d’Atenes que, entre les seues activitats, va acollir un espectacle liricomusical en el qual es van recitar poemes de Jaume Pont a càrrec de tres figures d’àmplia i reconeguda trajectòria a Grècia: el compositor George Voukanos, la soprano Ada Athanasopoulou i el pianista Stavros Petsalakis.

Jaume Pont és autor d’onze poemaris, des de Límit(s)el 1976 fins a Mirall de negra nit (2020), la traducció del qual l’any passat al francès va rebre el prestigiós premi Mallarmé. La seua poesia ha estat traduïda a una vintena d’idiomes.