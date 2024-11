Francesc Betriu lidera el cine català més vist a Espanya

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El cineasta d’Organyà Francesc Betriu (1940-2020) continua ostentant el rècord de director de la pel·lícula catalana més vista a les pantalles espanyoles. La plaça del Diamant, que va dirigir el 1982 i va ser protagonitzada per uns joves Sílvia Munt i Lluís Homar, lidera 42 anys després el rànquing amb 503.835 espectadors, segons dades del ministeri de Cultura. La xifra es va posar ahir de manifest per destacar l’actual èxit de públic d’El 47, el film de Marcel Barrena sobre la singular història d’aquesta línia de bus de Barcelona i protagonitzat per Eduard Fernández, que en tot just dos mesos des de la seua estrena el 6 de setembre s’ha aixecat fins al segon lloc històric de la llista de pel·lícules catalanes més vistes, amb 457.093 espectadors fins al cap de setmana passat. En aquest sentit, El 47 s’ha convertit en el film català més vist a Espanya dels últims quaranta anys, superant així els èxits de taquilla de Pa Negre, Alcarràs i Casa en flames. Curiosament, aquesta última producció, amb un elenc encapçalat per Emma Vilarasau, es manté encara com la cinta més vista a Catalunya, amb 382.447 persones, uns 120.000 espectadors més que El 47. Val a recordar que Betriu va dirigir el 1982 l’adaptació audiovisual de la popular novel·la de Mercè Rodoreda en dos versions gairebé simultànies: una sèrie de quatre capítols per a TVE i el llargmetratge, amb un muntatge reduït de la sèrie doblat al català. El director lleidatà, mort l’octubre del 2020, va donar un any abans a la Universitat de Lleida un llegat de més de 200 caixes amb tota mena de material sobre el rodatge de La plaça del Diamant, en el guió del qual va participar l’artista d’Àger Benet Rossell i la direcció artística va córrer a càrrec de Josep Rosell, de Tremp.

‘Alcarràs’ aguanta com la segona més vista a Catalunya

L’èxit de Carla Simón Alcarràs es manté, per poc, com la segona pel·lícula catalana més vista a Catalunya, amb un total de 268.912 espectadors, darrere de Casa en flames (382.447) i davant d’El 47 (261.000). Alcarràs suma a Espanya 408.797 espectadors, davant de Pa Negre (402.987).