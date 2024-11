Reivindiquen l'obra d'una autora de Lleida en l'oblit

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El juny del 2015, la periodista de SEGRE Anna Sàez va donar a conèixer en un article a la contraportada del diari una efemèride bastant desconeguda: el centenari aquell mes del naixement de la professora i escriptora lleidatana Cèlia Viñas. Nou anys després, els organitzadors dels Premis Literaris de Lleida –que se sentenciaran demà– van rescatar ahir aquesta figura per commemorar el 70 aniversari de la seua mort a Almeria, ciutat andalusa en la qual va deixar empremta, amb un institut i un carrer que porten el seu nom com a homenatge.

Per a això, l’ara directora de SEGRE va protagonitzar al Teatre de l’Escorxador un acte de reivindicació de Cèlia Viñas, que va conrear gèneres literaris tan diversos com la novel·la, els relats curts i la poesia tant per a adults com infantils en castellà i català. Sàez va destacar l’obra breu però renovadora de Viñas, clau en el panorama literari de la postguerra, que es va veure truncada molt jove, el 1954 amb tot just 39 anys, al no poder superar una intervenció quirúrgica. Durant l’acte, el públic va gaudir d’un recital de textos de l’escriptora, a càrrec de Montserrat Trepat.

Va ser l’última activitat prèvia dels Premis Literaris Josep Vallverdú d’assaig i Màrius Torres de poesia, que se sentenciaran demà a la Seu Vella (19.00 h), amb entrada lliure.