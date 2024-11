Recorden el lleidatà pioner de la poesia visual

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’espai cultural La Virreina Centre de la Imatge de Barcelona, en plena Rambla de la capital catalana, obrirà avui al públic una exposició dedicada al pintor, crític d’art, poeta visual i periodista lleidatà Josep Iglésias del Marquet (Artesa de Lleida, 1932 - Barcelona, 1989), que va ser pioner a Catalunya de la poesia concreta i el mail art. Com va posar ahir de manifest el poeta i agitador cultural Eduard Escoffet –comissari d’aquesta mostra titulada Poesia, tipografia i comunicació de masses–, “Iglésias del Marquet representa una peça clau per entendre la penetració de la poesia concreta a Catalunya, així com un dels pioners del mail art durant la seua etapa com a professor universitari a Escòcia i el Canadà entre els anys 1961 i 1966”.

Després de la seua tornada a Barcelona, l’artista lleidatà va promoure i va participar en diferents mostres col·lectives de poesia experimental i va fundar amb Guillem Viladot les edicions de Lo Pardal d’Agramunt. Especialment actiu als anys setanta, va crear una gran quantitat de collages i poemes visuals que es fan ressò de “dos dels seus grans interessos: la tipografia i la comunicació de masses, dos temes essencials en la poètica polièdrica d’un autor tan fonamental com desconegut pel gran públic”.

Aquesta exposició, que podrà visitar-se fins al 30 de març de l’any que ve en aquest equipament cultural de l’ajuntament de Barcelona, s’endinsa en els mètodes de treball d’Iglésias del Marquet, que reaprofitava materials tant propis com aliens sense establir una diferència clara entre la seua faceta creativa, la d’editor i impressor i la de periodista i divulgador.

De la mateixa manera, a les parets de les sales de La Virreina s’entrellacen diferents temes, tècniques i èpoques per reflectir una constel·lació molt particular de manera no lineal. La mostra presenta collages inèdits, procedents majoritàriament de l’arxiu familiar, així com obra gràfica, treballs per a altres poetes i indicis del món que va traçar entre el text i la imatge.