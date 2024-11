Un curtmetratge lleidatà, seleccionat al prestigiós Festival Internacional de Bogotà

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El curtmetratge El hombre que mató a Terry Gilliam, dirigit pel lleidatàJoel Munu, ha estat seleccionat per competir al prestigiós Festival de Curtmetratges de Bogotà, Bogoshorts, dins de la Competència Colecciones, a la secció Cine dentro del Cine.

Aquesta selecció suposa una oportunitat excepcional per la seva productora cooperativa, Octubre Cinema, ja que el curt optarà al premi del públic en un dels festivals de referència en l’àmbit del curtmetratge, conegut per ser qualificatiu tant pels Premis Oscar com pels Premis Goya.

L'última edició del Bogoshorts va reunir més de 32.000 espectadors i va exhibir 480 curts procedents de 109 països.

Joel Munu serà present durant tot el festival, que es durà a terme del 3 al 10 de desembre, per acompanyar la projecció del seu curtmetratge i representar a l'equip que ha fet possible aquesta obra. Aquesta serà l'estrena internacional del curt.