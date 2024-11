L'ajuntament de Lleida restaurarà i canviarà de lloc una escultura monumental de la ciutat

Els operaris carreguen les peces de l'escultura a un camió ploma per traslladar-la.Ajuntament de Lleida

L’ajuntament de Lleida ha iniciat aquest divendres al matí les tasques de desmuntatge i trasllat de l’escultura monumental “Sense títol”, obra de l’escultor Miguel González, que es trobava fins ara en un solar a Ciutat Jardí. La primera tinenta d’alcalde i regidora d’Agenda Urbana, Begoña Iglesias, ha destacat que aquesta era una demanda del veïnat del barri i del mateix artista, ja que aquesta era des del principi una ubicació provisional en un terreny edificable i la peça necessitava d’una restauració, tot i que el seu estat de conservació és bo.

Segons ha explicat l'ajuntament, l’actuació ha consistit en el desmuntatge de la peça, que ja estava pensada per ser fàcilment traslladable, i el seu transport mitjançant un camió ploma a les instal·lacions de l’Institut Municipal d’Ocupació, on es procedirà a la seva restauració. Posteriorment, ha indicat Iglesias, es procedirà a instal·lar-lo en una altra ubicació, encara per decidir.

La tinenta d'alcalde Begoña Iglesias ha assistit a la retirada de la peça.Ajuntament de Lleida

El desmuntatge l’ha dut a terme la brigada municipal d’obres i el trasllat ha anat a càrrec de l’empresa Teixidó, a adjudicatària del contracte de brigada d’acció immediata.

L’escultura monumental “Sense títol” és obra de l’escultor Miguel González Ortega i data de l’any 1992. Està feta d’acer a partir d’un motiu abstracte, integrat per una base central de la que sorgeixen 5 perllongaments metàl·lics (dos cap a endavant, i tres més cap a enrere, un d’aquests en línia corba cap a la base). Cadascun d’aquests cinc braços està encaixat al cos central per una ànima d’acer que consolida la inserció. Les seves dimensions aproximades són d’onze metres de llarg per 4,5 metres d’ample i alt.

La peça està situada des de la seva creació en una ubicació provisional en un solar de propietat privada situat entre l’avinguda Ciutat Jardí i el carrer Baldomer Gili i Roig, que inicialment era en plena Horta i que ara es troba al mig de la zona de creixement del barri. L’escultura es troba en bon estat de conservació, tot i que s’observa acumulació d’òxid superficial i pèrdua de part de la capa de pintura d’imprimació.