Bellpuig Cobla, mèrit musical en el 40 aniversari

Un concert de la Bellpuig Cobla, dirigida per Concepció Ramió.

L’ajuntament de Bellpuig va anunciar ahir que l’agrupació Bellpuig Cobla rebrà demà en aquesta localitat de l’Urgell el reconeixement als seus 40 anys de trajectòria musical. Durant el tradicional concert de Santa Cecília al Teatre Armengol (18.00 h), la Bellpuig Cobla serà distingida amb el mèrit musical de 2024, un guardó que s’atorga des del 1989 a aquelles persones, entitats o institucions que han destacat durant cada any, o al llarg de la seua vida o trajectòria, pel foment de la música, pel seu aprenentatge i per potenciar el plaer d’escoltar i interpretar música.

La Bellpuig Cobla, constituïda el 1984 i presentada públicament durant el concert de Santa Cecília d’aquell any, llavors amb el nom de Cobla Juvenil de Bellpuig, que va mantenir fins l’any 2002, és una de les formacions de cobla més destacades de Catalunya, sota la direcció en aquestes quatre dècades per Josep M. Bernat, Narcís Saladrigues, Jesús Ventura i, actualment, Concepció Ramió. Durant la seua trajectòria, ha actuat per tot Espanya i també a València, Balears, Andorra, Euskadi, Portugal, França, Suïssa, Bèlgica, Països Baixos, Alemanya, Polònia i Estònia. Destaquen les actuacions al Palau de la Música Catalana, el Palau de la Generalitat, el Teatre Fortuny de Reus, els auditoris Pau Casals del Vendrell i Enric Granados de Lleida i el Palau Sant Jordi de Barcelona.