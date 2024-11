Carla Simón: "Les dones hem arribat al cine per quedar-nos"

Publicat per Lluís Serrano Verificat per Creat: Actualitzat:

La guionista i directora Carla Simón, guardonada amb el Premi Comare al Festival Internacional de Cine de Gijón, ha valorat l’augment de cineastes dones que s’ha produït en els últims anys en la cinematografia espanyola i ha anticipat que han arribat per quedar-se.

La cineasta catalana ha destacat el treball de les noves directores del cine espanyol perquè han estat capaços de crear un espai de comunitat en el qual es dona una visió femenina del món, que és transformadora de la societat, ha dit en una roda de premsa abans de recollir el premi a la gala de clausura de la 62 edició del festival asturià.

Simón (Barcelona, 1986) ha considerat que l’"eclosió de directores" no és un "procés aïllat", sinó l’avenç d’un moviment social que també es dona en el cine, on les dones, que suposen la meitat de la població, han de "poder explicar la meitat de les històries".

"L’assoliment més gran de les cineastes és haver aconseguit que s’estiguin qüestionant coses, que s’obrin nous horitzons i això també transforma la societat", ha afirmat.

La directora ha recordat el rodatge del seu primer llargmetratge 'Estiu', estrenat el 2017 i seleccionat per representar Espanya en els Premis Oscar, com un moment "difícil" perquè l’equip de filmació no confiava en ella i el qüestionava per "ser dona, i a més jove". "Afortunadament això està canviant i es comença a comprendre que les dones hem arribat al cine per quedar-nos", ha destacat.

Simón, que després de 'Verano' va firmar 'Alcarràs', el 2022, i 'Romeria', el 2025, ha explicat que el seu millor mètode de treball és el "dubte" perquè li impulsa a buscar la perfecció en les escenes que filma.

"Jo dubto de tot i, a més, desconfio dels que no dubten i només tenen certeses en el que estan creant", ha afirmat. Ha agregat que "cap pel·lícula no serà com l’has pensat" en escriure-la, i ha revelat que els seus pitjors moments els passa a la sala de muntatge, on es "veuen les coses que no t’agraden com han sortit".