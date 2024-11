Tàrrega finalitzarà l'any vinent la catalogació dels llibres i objectes de la futura casa museu de Manuel de Pedrolo

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

L'ajuntament de Tàrrega preveu deixar enllestit l'any vinent l'inventari i catalogació dels llibres i objectes que formaran part de la futura casa museu dedicada a l'escriptor Manuel de Pedrolo, situada al números 5 i 7 del carrer Major de la ciutat. L'espai compta amb més d'11.000 llibres, dels quals en els darrers sis mesos se n'han catalogat 5.000. També s'han catalogat 470 objectes i la previsió dels tècnics del Museu de Tàrrega-Urgell és arribar als 600. En una visita a la casa familiar de l'escriptor, l'alcaldessa de la capital de l'Urgell, Alba Pijuan, ha explicat que l'any vinent també preveuen licitar el projecte executiu d'aquest espai, el qual ha de servir "per acabar de conèixer" la figura de Pedrolo com a escriptor i traductor.

Pijuan ha visitat la futura casa museu dedicada a Manuel de Pedrolo acompanyada de la filla de l'escriptor, Adelais de Pedrolo; del regidor de Cultura, Miquel Nadal, i de les dues tècniques del Museu Comarcal de l'Urgell que des del juny treballen en la catalogació dels llibres i objectes de l'espai, Mireia Lluch i Andrea Franquet.

Pijuan, que també és experta en la tasca traductora de Pedrolo, ha destacat que la feina d'inventari i catalogació, que finalitzarà l'any vinent, és el primer pas per avançar en la museïtzació de l'espai. El mateix 2025, l'Ajuntament preveu destinar una partida de 100.000 euros per licitar la redacció dels projecte executiu i, a la vegada, també demanarà el suport econòmic del Govern i la Diputació de Lleida per poder realitzar les obres.

L'alcaldessa ha remarcat que la museïtzació de la casa de Pedrolo és "molt important per Tàrrega, però també pel país". "Hem de fer tot el possible perquè Pedrolo, l'escriptor més prolífic de les lletres catalanes, sigui reconegut com cal perquè durant molts anys va estar oblidat", ha afegit. De la seva banda, la filla de l'escriptor, Adelais de Pedrolo, ha afirmat que la casa "forma part del llegat de Tàrrega", i ha celebrat els passos fets per l'Ajuntament perquè pugui acollir la futura casa museu dedicada a l'escriptor, ja que l'espai "necessitava una administració al darrera que se'n preocupés".

En aquest sentit, la filla de Pedrolo i el consistori van formalitzar l'any 2021 un conveni per difondre el llegat del seu pare que inclou la donació de l'edifici familiar del carrer Major per transformar-lo en casa museu. L'equipament comptarà a més amb un centre d'estudi al voltant de la seva extensa obra.

Més d'11.000 llibres i 600 objectes

A la casa de l'escriptor hi ha més d'11.000 llibres i 600 objectes. Des del mes de juny, s'han catalogat 5.000 volums i 470 objectes. Entre els llibres, la responsable d'inventariar-los, Andrea Franquet, ha explicat que hi ha obres literàries de diversos països, sobretot, europeus, nord-americans i llatinoamericans, i també de contingut divers, com ara llibres d'història, antropologia o filosofia, entre altres.

Alguns dels llibres tenen dedicatòries d'autors, com ara Joaquim Carbó, Maurici Serrahima, Josep Vallverdú, i fins i tot Camilo José Cela. El patrimoni literari inclou també versions originals en anglès, francès, italià i portuguès; traduccions i edicions supervisades per Pedrolo; i altres llibres amb anotacions personals de Pedrolo. Pel que fa als objectes, s'hi pot trobar la bata que Pedrolo duia quan anava a l'escola Pia de Tàrrega, el seu vestit de de bateig o un cavallet de fusta de quan era petit.