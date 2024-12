'Nou' retaule per al Diocesà de Solsona

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El retaule del segle XVI originari de Montcortès de Segarra i subhastat la setmana passada a Sevilla –com va informar SEGRE dissabte passat– acabarà finalment al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. Així ho va revelar ahir la conselleria de Cultura en un comunicat en el qual va informar de l’adquisició del retaule de l’Anunciació de la Verge, atribuït a l’artista Joan Pau Guardiola, després d’exercir el dret de tempteig en la subhasta celebrada el 27 de novembre a la sala Isbilya de Sevilla per un import de 140.000 euros. El retaule, originari del castell de Montcortès de Segarra, s’incorporarà a la Col·lecció Nacional d’Art de Catalunya i la Generalitat el dipositarà al Diocesà de Solsona –diòcesi de la qual forma part la Segarra.

Val a recordar que l’historiador lleidatà de l’art i articulista de SEGRE Albert Velasco ja va donar notícia de la subhasta d’aquesta obra a la columna d’opinió que firma els divendres al diari, confiant que “l’Estat exerceixi el seu dret de compra preferent en nom de la Generalitat”. Això sí, també va lamentar que almenys des del 2011, “el ministeri de Cultura no compra mai cap obra d’art per a Catalunya”. En aquesta operació, per tant, de nou s’ha repetit que la Generalitat ha estat la pagadora en la subhasta. Almenys ha estat per una de les obres més rellevants de l’artista de Cervera Joan Pau Guardiola –conegut com Joanot de Pau–, un dels autors més significatius del primer Renaixement a Lleida, i a més conservada de forma gairebé íntegra. El retaule, dedicat a l’Anunciació de la Verge, és una pintura sobre fusta de 321 x 194 cm, que descansa sobre un altar del segle XIX.

Del castell lleidatà a Barcelona i Sevilla

Aquest retaule era propietat de la família Moxó, que el va traslladar a finals del segle XVIII des del seu castell de Montcortès de Segarra al seu palau de Barcelona, en ple Barri Gòtic. L’obra es trobava durant els últims anys a l’habitatge d’una hereva de la família, resident a Sevilla. Un Calvari de l’artista Joanot de Pau (la seua única obra documentada) s’exhibeix al Museu de Lleida.