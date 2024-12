Núria Graham, dissabte al Concert de Fira d'Àger

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La cantautora de Vic de pare irlandès Núria Graham serà la protagonista dissabte vinent del denominat Concert de Fira d’Àger, una de les activitats destacades de la programació paral·lela de la 27 edició de la Fira Artesana d’aquesta localitat de la Noguera, celebrada diumenge passat. El local social d’Àger acollirà a les 19.00 hores una actuació de Núria Graham en un format íntim i de proximitat (veu i guitarra), en la qual oferirà un repàs de la seua trajectòria de cançons folk-pop en anglès. Organitzat pel col·lectiu Àger Concerts, el concert de fira arriba a l’edició número 11. En les deu anteriors ocasions hi van actuar artistes com Roger Mas, David Carabén (Mishima), The New Raemon, Renaldo & Clara, Mazoni, Caïm Riba i Marc Parrot, entre d’altres. Les entrades (limitades a l’aforament) ja estan a la venda a 15 € al web entrapolis.com i a taquilla, 17 €, una hora abans del concert.