Protecció Civil manté l’alerta per vent a Catalunya per aquest dissabte i diumenge

Protecció Civil de la Generalitat manté per a aquest dissabte i diumenge l’alerta del Pla especial d’emergències per risc de vent a Catalunya (Ventcat) per la previsió de ratxes superiors als 126 quilòmetres per hora al Pirineu Occidental (Lleida) i el Camp de Tarragona.

Segons ha apuntat en un comunicat, es manté també la prealerta del Pla especial d’emergències per nevades (Neucat) per la previsió d’acumulació de neu a la zona de l’Alt Pirineu i Aran (Lleida) des de dissabte a la tarda fins diumenge a la nit.

Protecció Civil ha demanat precaució en la mobilitat i en les activitats a l’aire lliure, principalment amb elements que puguin caure com en el cas de les decoracions i l’enllumenat nadalenc.