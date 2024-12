Arriba el primer episodi hivernal amb la cota de neu a 800 metres: fins 40cm a Lleida

Mapa d’avisos per neu, pluja, vent i fenòmens costaners per a aquest dissabte.

Publicat per Verificat per Creat: Actualitzat:

Una massa d’aire àrtica provocarà un canvi de tendència i l’inici del primer episodi hivernal al nord. Les temperatures experimentaran un descens notable a partir d’aquest dissabte i la cota de neu baixarà a 800 metres al nord-est.

Set províncies tindran avís per nevades, que serà taronja a Osca i Lleida on es poden assolir espessors en 24 hores d’entre 30 i 40 centímetres. Aquesta acumulació és probable per sobre de 900-1000 metres, que podrien descendir als 800 metres en el cas d’Osca, segons ha informat l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet). Astúries, Lleó i Palència, Girona i Navarra tenen també actius avisos grocs per nevades a partir dels 1.000 metres.

Així mateix, tot Aragó està en risc per vent de fins 90 km/h, igual com Tarragona (Catalunya), Guadalajara (Castella-la Manxa), Comunitat de Madrid, Navarra, La Rioja, les tres províncies basques, Cantàbria i Àvila, Burgos, Lleó, Palència, Segòvia i Sòria (Castella i Lleó). En situació de risc important per vent estarà aquest dissabte Castelló (Comunitat Valenciana) i Mallorca per vent rafegós de fins 140 km/h, mentre en el cas de Menorca i Eivissa i Formentera l’avís descendeix a groc.

Per fenòmens costaners, a Astúries, Lugo i A Coruña (Galícia) s’esperen onades de fins 7 metres al litoral occidental, igual com en Guipúscoa, Biscaia (País Basc), Mallorca i Eivissa i Formentera (Balears), a més de Cantàbria on podrien assolir els 8 metres. L’avís és groc en Girona i Tarragona (Catalunya) i Castelló (C.Valenciana). Finalment, Àlaba (País Basc), Burgos (CyL) i Cantàbria tindran també avisos per pluges.

El canvi de tendència s’anirà imposant al llarg del dia amb una massa d’aire àrtica humida entrant pel nord. Així, es preveu que un front fred associat a la borrasca Darragh en aprofundiment sobre el centre d’Europa afecti el nord peninsular, deixant abundant nuvolositat amb precipitacions en bona part del terç nord i muntanyes del centre i aquest, així com en el nord de l’arxipèlag balear al final.

Les nevades es preveuen persistents i amb majors acumulats al Cantàbric oriental i la cara nord del Pirineu. Després del pas del front, irromprà una massa d’aire àrtica que farà que la cota de neu es desplomi, des dels 2.000 metres al principi als 800/1.200 metres al nord-oest peninsular i als 800/900 metres al nord-est, amb nevades moderades i localment fortes, provocant acumulats significatius al Pirineu i la serralada Cantàbrica.

En la resta del país no s’esperen precipitacions, amb predomini de cel poc ennuvolat o amb intervals de núvols mitjans i alts. Així mateix, es preveu abundant nuvolositat baixa matinal en àmplies zones del vessant atlàntic i en depressions del nord-est, amb probables boires matinals denses i persistents en zones baixes de l’est de l’altiplà Sud i a l’altiplà Nord.

DESCENS DE LES MÀXIMES

Les temperatures màximes tendiran a descendir a la Península, amb augments a Alborán i punts d’Extremadura, i pocs canvis a les illes. Les mínimes baixaran en la meitat nord peninsular, augmentant en el terç sud i les Balears, mentre hi haurà pocs canvis en la resta. Els descensos seran notables en àmplies zones de la meitat nord. Hi haurà gelades febles en muntanyes de la meitat nord i moderades al Pirineu.

Predominaran els vents moderats de component oest a la Península i les Balears, intensificant-se i fent remolins a nord i nord-oest. Es preveu que arribin a forts amb ratxes molt fortes en àmplies zones del nord i nord-est, muntanyes del centre, les Balears i Alborán. A les Canàries bufarà un alisi moderat.