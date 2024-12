“La meua obra la pot firmar tant Montilla com Puigdemont”

L’historiador i politòleg Josep Vicenç Mestre (Òdena, Anoia, 1990) defensa que “si Catalunya vol saber cap a on va, primer ha de preguntar-se qui és i d’on ve”. I a això va dedicar la seua tesi doctoral a la Universitat Pompeu Fabra (UPF), un text premiat i de més de 1.500 pàgines. “Em van demanar publicar-la i, evidentment, l’he reescrit en dos llibres”, va explicar ahir a SEGRE l’autor de Paraules de president i Nació i Estat, que publica l’editorial Afers de Catarroja (València) i que demà presentarà a la llibreria Caselles de Lleida (19.00 hores), en un acte acompanyat per Josep Maria Forné i la directora de SEGRE, Anna Sàez. “És pertinent reflexionar sobre què és Catalunya i, a partir d’aquí, què vol ser i si és possible l’encaix a Espanya”, va comentar Mestre, amb una llarga trajectòria professional com a assessor al Govern i al Parlament i actualment professor associat d’Oratòria a la UPF. A Paraules de president estudia els discursos d’investidura dels presidents de Catalunya entre els anys 1914 i 1933: Enric Prat de la Riba, Josep Puig i Cadafalch i Francesc Macià; i a Nació i Estat, analitza les relacions entre Catalunya i Espanya durant els darrers 300 anys. “He donat veu a tots els sectors de l’espectre polític, socialistes, conservadors, independentistes...”, va assegurar Mestre, destacant amb satisfacció que “és un treball que podrien firmar tant Montilla com Puigdemont, la qual cosa dona valor acadèmic als llibres”. De fet, ja ha comptat amb expresidents com Pujol i Mas en anteriors presentacions de tots dos llibres i també en té de previstes amb Montilla, Torra, Aragonès i Puigdemont.