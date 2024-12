El Morera estrena activitats educatives

Una de les visites escolars al Morera durant aquest any. - MORERA

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Des de l’estrena el passat mes d’abril del nou Morera Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida, la pinacoteca va iniciar amb èxit el programa pedagògic per atansar la col·lecció d’art als diferents nivells educatius. Més de 600 alumnes de diversos centres educatius han participat des d’aleshores en les propostes amb les quals el Morera dona a conèixer a grans trets la col·lecció que custodia.

Els responsables del centre museístic van recordar ahir les dos opcions de visites previstes en el programa educatiu: la dinamitzada i la comentada. La primera, pensada per a tots els nivells, és aquella en la qual els alumnes poden conèixer com s’ha anat conformant la col·lecció d’art del Morera, amb un recorregut per l’art i els artistes lleidatans més significatius del segle XX i de principis del XXI. Pel que fa a la visita comentada, enfocada a estudiants universitaris o de Batxillerat, es pot conèixer la sala de reserva del museu, la qual cosa permet explicar una de les tasques més importants de les institucions museístiques: la de restaurar, conservar i catalogar les obres d’art. Aquesta visita permet conèixer els secrets més amagats del Morera i aproximar-se al treball de restauradors i conservadors.

D’altra banda, el curs 2023-2024 el Morera va estrenar la proposta Univers Cristòfol, un projecte educatiu itinerant descontextualitzat de les exposicions del museu que té com a objectiu donar a conèixer la vida i l’obra de l’artista Leandre Cristòfol i, alhora, incentivar projectes transversals. L’edició passada va estar en disposició de cinc centres educatius i, aquest curs, de mitja dotzena més, que gaudeixen de l’experiència de disposar del material a les seues aules, treballar-lo i, a partir de la figura de l’artista d’Os de Balaguer, tractar diferents qüestions.