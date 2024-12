Les obres de Sixena, 'ocultes' des de fa dos anys i mig

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Ahir a la matinada, dimecres 11 de desembre, es van complir 7 anys del polèmic trasllat per ordre judicial de 44 obres d’art del Museu de Lleida al monestir de Sixena, amb el suport d’un fort dispositiu policial, amb Guàrdia Civil inclosa passejant-se per l’interior de la pinacoteca, i en el marc de la intervenció de la Generalitat per l’article 155 de la Constitució, dos mesos després de l’1-O. Més enllà de les crítiques abocades en aquell moment per la majoria d’experts en art i conservació del patrimoni sobre la idoneïtat d’un trasllat en camioneta i furgoneta d’obres d’època medieval i, sobretot, de les nul·les condicions museístiques del monestir oscenc per allotjar i exhibir aquestes peces, el paradoxal del cas és que tot aquest art està ocult en aquest edifici religiós de Villanueva de Sixena des de fa dos anys i mig, sense que pugui ser visitat pel públic a causa dels treballs de rehabilitació del cenobi.

Contradient una cosa que era òbvia –que l’edifici no complia les condicions per acollir l’art–, el Govern d’Aragó va acabar per tancar al públic el monestir l’estiu del 2022 per impulsar una vegada per sempre la restauració de l’edifici. De fet, per aquesta raó, es desconeix també l’estat actual de conservació de les peces, guardades en aquest edifici en obres. Des de la Generalitat es continua lamentant la sortida d’aquest art del Museu de Lleida, on estava “ben preservat” i es podia visitar, mentre que l’Executiu aragonès insisteix que “l’art es troba al lloc del qual mai no hauria hagut de sortir”, recalcant que les obres es troben en “òptimes condicions”.

La majoria d’experts en patrimoni critiquen la conservació de l’art en un edifici en obres

Malgrat que els primers terminis per a la reobertura del monestir es van fixar per a finals d’aquest 2024, el setembre passat el president d’Aragó, Jorge Azcón, va anunciar sense establir una data determinada que Sixena reobrirà durant el primer trimestre del 2025. Vist el que s’ha vist, sembla que la conjuntura política del 2017 va influir més que la urgència a l’emportar-se les obres del Museu de Lleida.