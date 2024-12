Mikel Izal, l'últim cap de cartell del Magnífic Fest 2025

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El cantant navarrès Mikel Izal, vocalista fins fa dos anys del grup de pop-rock indie Izal i ara en solitari, és l’última estrella que faltava per conèixer del Magnífic Fest de Lleida el 2025. Se sumarà així com a cap de cartell a Fangoria, de la popular Alaska i el teclista i compositor Nacho Canut; el quartet barceloní d’indie rock i electrònica Dorian, i el cantant i guitarrista Mikel Erentxun, de nou al capdavant de la mítica banda de pop rock Duncan Dhu en plena celebració del 25 aniversari de la publicació del seu àlbum de debut, Por tierras escocesas.

L’Espai San Miguel –la cervesera és un dels principals patrocinadors del festival– va acollir ahir la presentació de les dos primeres nits de la quarta edició del Magnífic Fest, el 13 i 14 de juny. El diumenge 15, reservat per al públic familiar, es presentarà més endavant tot i que ja està confirmada l’actuació d’un grup estrella d’aquest àmbit, Els Atrapasomnis, guanyador d’un Premi Arc aquest any, igual com el festival lleidatà, com van destacar els organitzadors de l’esdeveniment en la presentació, acompanyats per l’alcalde, Fèlix Larrosa, i la vicepresidenta de l’IEI i la Diputació, Estefania Rufach.

El festival al recinte de les Firetes creixerà fins als 10.000 metres quadrats (dos mil més) per a una cita en què s’espera congregar 25.000 persones, unes set mil més que l’any passat. En aquest sentit, van remarcar l’impacte econòmic de 2 milions del festival a la ciutat. De fet, abans de conèixer-se el cartell ja es van vendre 1.200 abonaments, una xifra que, fins ahir, va augmentar en 400 més.