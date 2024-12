Cervera, seu d'entrega del Premi Gaudí del públic

Publicat per C. MARSIÑACH Verificat per Creat: Actualitzat:

La 17 edició dels Premis Gaudí de l’Acadèmia del Cinema Català se celebrarà el proper 18 de gener en una gala a Barcelona, que també viatjarà a Ponent. I és que Cervera es connectarà en directe durant el transcurs de la festa del cine català per revelar el Premi Gaudí especial del públic a la millor producció cinematogràfica catalana del 2024. Així mateix, l’espot publicitari d’aquesta edició dels Gaudí també es va rodar a Cervera, i podrà veure’s des de principis de gener per televisió, a les sales de cine i les xarxes socials.

Amb aquesta iniciativa, l’ajuntament de la capital de la Segarra posa de manifest el seu compromís amb la cultura catalana, alhora que promociona la ciutat per tot Catalunya. Així ho va destacar l’alcalde, Jan Pomés: “Per a nosaltres és molt important aquesta campanya de promoció, perquè Cervera és la porta d’entrada i sortida de Lleida.”

Val a destacar que aquesta acció promocional suposarà una inversió d’uns 60.000 euros, xifra que inclou l’enregistrament de l’espot i l’habilitació de l’espai des d’on es donarà a conèixer el premi, que l’ajuntament anunciarà pròximament. L’alcalde va confirmar que mantenen converses amb la diputació de Lleida per intentar finançar-ne uns 40.000 euros del cost total.

Dimarts passat es van obrir les votacions a aquest premi al web premidelpublic.premisgaudi.cat, en el qual el públic pot triar la seua pel·lícula preferida del 2024 fins al proper 10 de gener. Els films El 47, amb 18 nominacions; Casa en flames y Polvo serán, amb 14; Segundo premio, amb 9, i Salve María, amb 7, parteixen com les grans favorites dels Gaudí.

Entre tots els participants en les votacions se sortejaran una targeta VIP per anar al cine tot l’any i una subscripció anual a Filmin, a més de lots de vins DO Catalunya. I els primers 300 participants s’emportaran una subscripció de 30 dies a Filmin i entraran en el sorteig d’una entrada doble per assistir a la gala del Gaudí a Barcelona.