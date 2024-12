El Museu Carmen Thyssen de Barcelona comença a caminar i obrirà el 2027

Publicat per EFE Verificat per Creat: Actualitzat:

La baronessa Carmen Thyssen va formalitzar ahir a l’ajuntament de Barcelona, davant de l’alcalde Jaume Collboni, el seu “amor” per aquesta capital, la seua ciutat natal, al concretar-se a la capital catalana un nou Museu Thyssen “del segle XXI”. Ubicat a l’antic Cine Comèdia, entre passeig de Gràcia i Gran Via, el futur equipament, amb col·lecció permanent i exposicions temporals –a més d’auditori i oferta gastronòmica–, “no podrà obrir abans del 2027”, segons Jaume Sabater, del fons inversor Stoneweg, per la tramitació urbanística municipal i el desenvolupament del projecte arquitectònic, que faran un taller d’arquitectura català i un altre d’internacional. Carmen Thyssen va expressar la voluntat de mostrar la seua col·lecció perquè creu que “els artistes no han pintat per a una sola persona sinó per a tota la humanitat”. La baronessa va recordar com a anècdota que en aquest ara desaparegut cine havia anat de jove a veure pel·lícules, algunes del seu primer marit, Lex Barker, que va interpretar el paper de Tarzan als anys 50. L’alcalde va proclamar que “la Barcelona de l’ambició cultural esperava aquest dia, una ciutat que expressa amor per la cultura, la ambició cultural i estima pel sistema de museus públics i privats”.