La plaça Paeria 'sona' a Nadal

La plaça Paeria de Lleida, que des de fa quinze dies es va vestir de Nadal amb un enorme arbre decorat per a aquestes festes, va acollir ahir a la tarda un concert de ritmes nadalencs a càrrec de la formació coral lleidatana Veus.Kat. Aquesta agrupació resident de l’Auditori Enric Granados, creada fa gairebé quinze anys, va oferir el seu espectacle Christmas Gospel, una singular fusió de composicions nadalenques clàssiques i contemporànies, amb arranjaments propis d’estil pop i pinzellades de gòspel en català, que va delectar el públic que passejava per l’Eix Comercial. Avui tenen previst cantar al pavelló poliesportiu del Palau d’Anglesola (19.00 h), que serà l’inici d’una gira per les comarques de Lleida.