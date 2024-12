Publicat per S. COSTA D. Redactor de Local Verificat per Creat: Actualitzat:

Una església de Sant Joan plena fins a dalt ha acomiadat aquesta tarda al gran aquarel·lista de Lleida, Joaquín Ureña, l’artista “que donava color i nom a les coses que ens envolten, al quotidià.” Una definició que ha fet servir el capellà, Xavier Navarro, per descriure el llegat del brillant pintor, que va morir la matinada de divendres a dissabte als 78 anys.

La cerimònia religiosa ha començat poc abans de dos quarts de cinc de la tarda i entre els assistents hi havia alguns dels principals noms del món de l’art i la cultura lleidatana, com el pintor Perico Pastor, el galerista Piti Segura, el director del Museu Morera, Jesús Navarro, la directora de l’Espai Cavallers, Roser Xandri, o els fotògrafs Jordi V. Pou o Lleonard Delshams. El mossèn ha reconegut en començar la cerimònia que se sentia “sobrepassat” per la figura d’Ureña, del que ha lloat el seu amor per Lleida i com l’ha “representat, difós i donat a conèixer per tot el món amb les seues obres, mostrant el seu enorme amor per aquesta terra i per la seua gent”.

També ha intervingut en nom de la família i amics Helena Esteve, que ha dit que “d’ell vam aprendre que no existeix l’aquarel·lista, sinó el pintor que treballa amb aquarel·les, que podíem veure pintada la música i la dansa i que per aconseguir el verd fosc es feia barrejant negre i groc”. També ha recordat que “la seua il·lusió en els seus últims dies era inaugurar la seua exposició a Madrid, que serà dimarts vinent, però els metges li van desaconsellar viatjar,”, i que quan els quadres van emprendre el seu viatge a Madrid dimecres passat “es va quedar descansat”. També ha recitat el poema 'Un dia seré mort' de Miquel Martí i Pol i 'Al color' de Rafael Alberti. Ha acabat la seua intervenció agraint la presència de tots els seus assistents i a la viuda d’Ureña, Maria del Mar. “Al Joaquim el vam conèixer per ella, perquè ella va ser la que ho va fer possible”, ha acabat Esteve, i llavors hi ha hagut un solemne aplaudiment de tots els assistents.