El Messies Participatiu homenatja Joaquín Ureña a l'Auditori de Lleida

Per primera vegada es va celebrar ahir a Lleida el concert de l’Associació Messies Participatiu, que organitza aquest esdeveniment a Girona i Barcelona des del 2018. Abans de començar el concert es va fer un minut de silenci per la mort del gran aquarel·lista de Lleida Joaquín Ureña. L’Auditori Enric Granados es va omplir de música i de gent que va assistir a l’esdeveniment per viure en primera persona la interpretació de l’oratori El Messies de Händel. A l’escenari en van pujar 130 cantaires juntament amb el Cor de Cambra de l’Auditori, la formació barroca Vespres d’Arnadí i quatre solistes més: la soprano Maria Hinojosa, la mezzosoprano lleidatana Marta Infante, el tenor Marc Sala i el contratenor Guillem Batllori sota la direcció del lleidatà Xavier Puig. Gairebé 200 veus van interpretar l’oratori i de fet, no només van ocupar l’escenari sinó que també es van distribuir per les llotges de l’espai per aportar una dimensió auditiva i interpretativa més gran als espectadors. Els solistes professionals i l’orquestra juntament amb els cantaires van oferir una experiència única. La vicepresidenta de l’associació afirma que “érem optimistes, però no sabíem com sortiria i finalment, molt feliços ja que hem venut totes les entrades”. A més, tant el director de Cervera Xavier Puig, que va ser qui va donar la idea de formalitzar el concert a Lleida juntament amb un altre cantaire de la capital del Segrià, com tots els altres protagonistes del concert han viscut aquests dies previs amb molta il·lusió i agraïts de la resposta que ha tingut.

Tots els músics del concert han estat assajant durant 50 hores en diversos caps de setmana amb directors “preparadors” com Alfred Cañamero, Martí Ferrer i Pol Pastor, i en els últims assajos va participar també Xavier Puig.

Una de les cantaires i integrant de la comissió de l’associació a Lleida, Marisa Remacha, assegura que “estem tots molt satisfets amb el que hem aconseguit, tant el director com els responsables ens han felicitat i sobretot esperem que aquesta no sigui l’última vegada que el projecte tingui lloc a Lleida, tot i que no creiem que ho sigui”.