Mishima omple de ritme Lleida en la seua gira nadalenca

La banda Mishima, amb el carismàtic cantant, guitarrista i compositor barceloní David Carabén al capdavant, va omplir ahir de ritme el Cafè del Teatre, on els assistents, tant grans com petits, van poder gaudir dels seus temes més coneguts en el marc de la seua ja tradicional gira de Nadal. Entre el repertori no va faltar la nova nadala, que la banda va estrenar el passat 29 de novembre i que porta per títol El pollastre de la nit de Nadal. El tema ha estat publicat en format digital i també en vinil, amb la versió de The Pogues de Lullaby of Barcelona com a cara B. La gira nadalenca acabarà el proper dia 28 a Salt, després d’haver ofert un total de set concerts a Catalunya, València i Mallorca.