Lleida celebrarà el Nadal de nou amb 'El cant de la Sibil·la'

L’església de Sant Llorenç de Lleida serà de nou l’escenari el proper 24 de desembre a partir de les 18.00 hores del cant litúrgic medieval El cant de la Sibil·la. La Fundació Horitzons 2050, que impulsa l’activista i mecenes cultural lleidatà Antoni Gelonch, va anunciar ahir la segona edició d’aquest concert tradicional que va recuperar l’any passat, onze anys després de l’última ocasió en què la capital del Segrià va poder sentir l’oracle d’aquesta profeta medieval.

Aquest cant mil·lenari, interpretat a les catedrals de Barcelona, Tarragona, la Seu d’Urgell, Girona, Mallorca, València i en molts altres temples, generalment just abans de la missa del Gall, es podrà escoltar així de nou a Lleida amb les veus del Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados i l’organista Olga Farrando, sota la direcció de Xavier Puig, i amb la mezzoroprano lleidatana Marta Infante com a gran protagonista de l’espectacle, en el paper de la Sibil·la. Val a recordar que Infante va haver de ser substituïda a última hora l’any passat, afectada per covid, per la soprano tarragonina establerta a les Garrigues Maria Altadill.

El president de la fundació, Antoni Gelonch, ja va manifestar llavors “la voluntat de poder organitzar cada 24 de desembre aquest drama litúrgic perquè es converteixi en una cita tradicional de Lleida”. De fet, l’any passat el temple de Sant Llorenç es va omplir de públic per disfrutar d’aquest cant originari del segle XII, que endinsa les arrels en la cultura popular medieval i en les pors i temors sobre el final del món.

S’ha de destacar l’aposta per la música de la Fundació Horitzons 2050 al llarg d’aquest any amb 26 concerts més. Així, a les set actuacions incloses en el nou cicle Clàssica Oberta, organitzat amb l’Orfeó Lleidatà, es va sumar la presentació del vinil i el CD d’obres de Cristóbal de Morales al Museu de la Música de Barcelona, en el marc del projecte musicològic compartit amb el Museu de Lleida sobre un dels principals representants de la composició polifònica del Renaixement, que va comptar amb l’actuació de l’Ensemble Cristóbal de Morales.

Finalment, cal esmentar els setze concerts han format part del programa del XXVI Festival Orgues de Ponent i del Pirineu i les actuacions de Clara Viñals amb Roger Mas i de Cris Juanico en el tram final del Sant Miquel de les Lletres.