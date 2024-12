Les últimes aquarel·les d'Ureña

El pintor lleidatà Joaquín Ureña no va poder veure ahir la seua nova exposició. La galeria Ansorena de Madrid va viure una emotiva inauguració de les últimes aquarel·les de l’artista, que va morir dissabte passat als 78 anys al seu domicili de Lleida. De fet, va estar pintant fins al mateix divendres ultimant les pintures per a una mostra que, de forma periòdica cada tres temporades des del 2003, tenia apuntada en majúscules a la seua agenda. Una exposició que feia mesos que preparava, des de la primavera passada, quan va revelar algunes de les seues noves aquarel·les a l’alcalde, Fèlix Larrosa, quan aquest el va visitar al seu estudi a rambla Ferran per comunicar-li que l’havien triat pregoner de la festa major de Lleida.

La seua dona, María del Mar, no es va voler perdre l’acte inaugural en aquesta cèntrica sala d’art de Madrid, al carrer Alcalá, superant el dolor de la pèrdua però demostrant que continuarà sent la primera i més ferma protectora de l’obra d’Ureña. María del Mar va estar acompanyada per amics de la família i, en especial, per la directora d’Ansorena, Cristina Mato. Ureña sempre recordava la sorpresa que es va emportar Mato quan ell se li va presentar sense avisar, el setembre de 2002, de la mà d’un amic comú, Jesús Cámara, per conèixer-la, mostrant-li un catàleg antic. Mato li va encarregar llavors que pintés una sèrie de quatre peces de 100 x 100 cm, que es van vendre molt ràpid, i llavors van concretar la seua primera exposició a la galeria per a l’abril del 2003. L’èxit de l’artista lleidatà es va traduir des d’aleshores en una gran exposició individual d’aquarel·les cada tres temporades a Ansorena.

La mostra inaugurada ahir, que es podrà visitar fins al 17 de gener, exhibeix més de 25 aquarel·les de gran format, l’especialitat d’Ureña, en les quals l’artista va plasmar de forma hiperrealista des de prestatgeries plenes de llibres i objectes decoratius fins a vistes interiors, la seua taula d’estudi, una finestra del seu pis a Lleida o escenes de la seua altra ciutat estimada en la qual passava cada any diversos mesos, Almeria, on va complir de jove el servei militar i on va conèixer María del Mar.

La vuitena exposició individual d’Ureña a Ansorena mostra, doncs, les últimes aquarel·les de l’artista. En les anteriors inauguracions a la sala madrilenya sempre li agradava destacar el seu lema de vida a partir d’una obra de Goya: “Estic enamorat d’un dibuix seu, en el qual es veu un vellet dient que encara està aprenent.” Per això no va deixar de pintar fins al final.