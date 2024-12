Novetats sobre l’estat de salut de Raphael

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Raphael, el reconegut cantant espanyol, romandrà ingressat a l’Hospital Universitari 12 d’octubre de Madrid per uns dies més, a l’espera de realitzar-se "un parell de proves" addicionals. Així ho ha informat el seu fill Jacobo Martos, qui ha destacat que el seu pare es troba amb ànim i "fenomenal", "desitjant sortir".

Jacobo ha assenyalat que l’alta de Raphael "depèn dels metges" i que la família està "molt tranquil·la". Ha arribat a l’hospital sobre les 11:00 hores per acompanyar el seu pare, i passat el migdia s’ha unit també la seua mare i esposa del cantant, Natalia Figueroa. Ambdós han agraït les nombroses mostres d’afecte rebudes per part dels fans i pròxims.

Cancel·lació de concerts

Com a conseqüència del seu ingrés, Raphael s’ha vist obligat a cancel·lar els dos concerts que tenia previstos aquest cap de setmana al WiZink Center de Madrid, una decisió que ha pres "resignant"-se, segons ha comentat Figueroa. Per a l’intèrpret, anul·lar un concert és "com perdre una cama" i té moltes ganes de tornar als escenaris, però el seu retorn no serà immediat. "No serà demà quan torni", ha puntualitzat Jacobo, "seran uns dies".

Evolució de l’estat de salut

Raphael va ingressar dimarts passat després de sentir-se indispost mentre gravava un especial de Nadal del programa de TVE 'La Revuelta'. Els serveis d’emergència van acudir al Teatre Príncep de Madrid i el van traslladar a l’Hospital Clínic per tractar-li d’un "aparent episodi cerebrovascular". Tanmateix, un comunicat mèdic emès dimecres va descartar un ictus com a causa de la seua hospitalització, encara que es va indicar la necessitat de realitzar més proves per determinar l’origen del procés que presenta.

Per voluntat del pacient i la seua família, Raphael va ser traslladat dimecres a l’Hospital Universitari 12 d’octubre, atesos els seus antecedents de trasplantament a què va ser sotmès en l’esmentat centre, per a un seguiment mèdic continuat. Allà romandrà fins que els facultatius determinin la seua alta, mentre continua recuperant-se satisfactòriament.