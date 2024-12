La pintura del Prado atreu visites al Museu de Lleida

No cada dia es pot veure a Lleida una pintura icònica de la col·lecció del Museo del Prado. Per això, més de 900 persones van aprofitar l’ocasió per visitar al llarg d’un mes l’obra cedida al Museu de Lleida per la pinacoteca nacional, un retrat pintat per l’artista flamenc Anton van Dyck el 1638, en el marc del projecte El arte que conecta. Es tracta d’una iniciativa conjunta del museu madrileny i de Telefónica, en la commemoració aquest 2024 del centenari d’aquesta empresa de comunicació.

El Prado va informar aquesta setmana que la cessió de diverses obres de la seua col·lecció a 18 museus del mateix nombre de ciutats de tot el país ha repercutit en un total de 100.622 visitants. D’aquests, 922 van passar per l’espai habilitat per a la pintura al Museu de Lleida, una de les capelles del segle XVII de l’edifici, on va dialogar entre el 23 de setembre i el 20 d’octubre amb una altra pintura del Museu del Prado, també del segle XVII, que forma part de les 16 obres en dipòsit del museu madrileny a Lleida des de fa dècades.

Així, el públic va poder gaudir de forma temporal del quadre Retrat de Beatriu van Hemmema, comtessa d’Oxford, obra d’un dels grans artistes de l’època, el flamenc Van Dyck, el més significatiu després de Rubens.

En el mateix àmbit del Museu de Lleida, el visitant pot admirar a l’exposició permanent una altra tela del Prado, El rei got Agila, també del XVII, del val·lisoletà Antonio Pereda. El projecte El arte que conecta ha suposat des del mes d’abril passat el viatge d’obres Velázquez, Goya, Ribera, Murillo i altres grans mestres del Prado per un total de 18 ciutats de tota la geografia espanyola.

El Museo de Bellas Artes de Granada (amb més de 23.000 visitants), el Museo Nacional de Arte Romano de Mèrida (més de 18.000) i el Museu Nacional de Arqueología Subaquática de Cartagena (amb gairebé 11.000) van ser els equipaments que més visitants van rebre a les seues sales atrets per aquests dipòsits temporals.