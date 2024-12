Sant Guim munta el pessebre

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Més de 200 persones van assistir ahir a la jornada inaugural del Pessebre dels Oficis Perduts de Sant Guim de la Plana. Els assistents van retrocedir en el temps amb un viatge al passat gràcies a un recorregut per 37 escenes, la majoria d’oficis ja extingits a la comarca com el boter, el carreter o l’espardenyer, plenes de detalls, mostrant la seua tècnica i conservant les eines tradicionals. També van poder veure ambients de l’època com el d’un antic mercat setmanal, la vida a l’interior d’una posada o una establa on té lloc el naixement, l’única escena bíblica que es manté.

La principal novetat de la 38 edició del Pessebre Vivent és la consolidació de la prova pilot impulsada l’any passat que permet recórrer-lo a través d’unes ulleres que ofereixen una visita virtual immersiva a 360°. Estan instal·lades al local social i estan pensades per a les persones amb dificultats de mobilitat, tenint en compte que les escenes del pessebre estan muntades a l’interior d’antigues cases i cellers de particulars amb barreres arquitectòniques.

El president de l’Associació Cultural La Marinada –organitzadora del pessebre–, Jaume Oliva, va reconèixer que mantenir la iniciativa en un poble com Sant Guim de la Plana de 70 habitants és “molt complicat, costa molt tirar-lo endavant”. Oliva va destacar que “l’avantatge que tenim és que sempre venen persones a col·laborar”. Oliva va afirmar que “aquest pessebre és un patrimoni important tant a nivell del poble com de la comarca, i la satisfacció dels visitants és molt gratificant, la qual cosa al final ens motiva a continuar”.

En el pessebre apareixen més de 200 figurants i el muntatge el porten a terme mig centenar de persones.

En la 38a edició, el Pessebre Vivent de Sant Guim de la Plana es pot visitar en un total de set jornades, la d’ahir, avui diumenge 22 i els dies 26, 28 i 29 de desembre i 4, 11 i 12 de gener, a les 18.30 hores. Per reservar prèviament l’entrada, consultar a la pàgina web www.pessebre.org.