Anglesola inaugura el fresc del muralista Josep Minguell

Anglesola va inaugurar ahir la primera pintura mural al fresc de l’artista Josep Minguell. Es tracta de Traces d’Anglesola i llueix a la sala de plens de la casa pairal de Cal Gassol, que ahir estava plena a vessar. L’alcaldessa, Carme Miró, va destacar que “amb aquesta obra la sala guanya en majestuositat i art” i va posar en relleu que “es tracta d’un reflex del municipi, la seua llum, color, protecció.. i tota mena de detalls característics i únics d’Anglesola, de manera que aquesta obra només té sentit aquí”.

Per la seua part, l’artista va indicar que “l’obra, de 18 metres quadrats, ofereix múltiples mirades del poble” i “l’objectiu és que serveixi per recordar, pensar, emocionar-se i explicar”, ja que integra bona part de la història d’Anglesola. L’obra és una representació del nucli originari del poble posant en relleu la vida comunitària al carrer i dedicant un apartat concret a la transformació que va suposar per a Anglesola l’arribada de l’aigua amb la construcció del Canal d’Urgell, fet que es veu clarament amb terres de secà i altres de regadiu.