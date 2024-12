Ni Saiko ni Quevedo, aquest és l’artista espanyol més escoltat a Europa el 2024

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Morad, el raper espanyol, s’ha convertit en l’artista més escoltat d’Espanya a Europa durant l’any 2024, d’acord amb les dades revelades per Wrapped de Spotify. La plataforma d'streaming destaca Morad com un "referent" al món del rap, gènere que ha marcat tendència al continent juntament amb la música electrònica.

En el rànquing dels artistes europeus més populars, el dj francès David Guetta ocupa el primer lloc, seguit per Jul (França), Morad (Espanya), Tiësto (Països Baixos) i Geolier (Itàlia). Entre les cançons més reproduïdes d’aquests artistes destaquen "Too sweet" d’Hozier (Irlanda), "Overdrive" d’Ofenbach (França), "I don’t wanna wait" de David Guetta, "Pedro" de Jaxomy (Alemanya) i "Thank you (not so bad) de Dimitri Vegas i Like Mike (Bèlgica/Grècia).

Àlbums més reproduïts a Europa

Spotify també ha donat a conèixer els àlbums més escoltats al continent europeu. "Unreal unearth: unheard" d’Hozier lidera la llista, seguit per "ICON" de Tony Effe (Itàlia), "VA DONAR EL SA" de Geolier, "All estand together" de Lost Frequencies (Bèlgica) i "Vera Baddie d’ANNA (Itàlia).

Suport al talent local i Eurovisió

Les dades reflecteixen un increment del 12,6% en les reproduccions d’artistes europeus en comparació amb l’any anterior, destacant Luxemburg amb un augment del 88%. A més, el Festival d’Eurovisió continua impulsant l’exportació cultural, acumulant més de 7 milions d’hores d’escolta en les playlists relacionades a nivell global.

Artistes emergents i equitat de gènere

Quant als artistes RADAR, que impulsen nous talents, Espanya domina el rànquing dels més escoltats a nivell mundial amb Quevedo, Morad, Saiko i Beny Jr en les primeres posicions, seguits per l’alemany Ski Aggu. D’altra banda, Bad Gyal es corona com l’artista espanyola del programa EQUAL, que fomenta l’equitat per a les dones en la indústria musical, més escoltada al món.