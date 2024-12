L'augment de l'IVA de la llum genera polèmica entre els consumidors

Publicat per Verificat per Creat: Actualitzat:

L'associació de consumidors Facua ha criticat durament el retorn de l'IVA de la llum al 21% a partir de l'1 de gener. Considera que és "injust" per als usuaris domèstics que se'ls apliqui l'impost més alt a un subministrament essencial com l'electricitat. Per això, ha demanat al govern que aprovi un IVA reduït de forma permanent per al rebut de la llum.

Compensar la reducció d'ingressos

Facua assenyala que la disminució en la recaptació per a les arques de l'Estat derivada d'una baixada de l'IVA es podria compensar augmentant els impostos directes a les grans empreses, de manera que es puguin seguir garantint serveis públics essencials com la sanitat i l'educació.

Reforma del mercat elèctric

L'associació també fa anys que reclama al govern que insti la Unió Europea a fer una reforma profunda del mercat elèctric. Això hauria d'incloure treure la producció hidràulica i nuclear de la subhasta marginalista, ja que provoquen increments injustificats en els preus.

A més, Facua advoca per la creació d'una empresa pública d'energia i la recuperació per part de l'Estat de les concessions de centrals hidroelèctriques que caduquin per integrar-les en una empresa pública generadora d'energia. D'aquesta manera, es podrien fixar preus justos que contribueixin a reduir la factura de la llum.

Més control i bonificacions

Altres mesures proposades per Facua inclouen un major control del frau en el sector elèctric, com les ofertes enganyoses o incompliments de períodes de contractació. També demanen reformar el sistema de concessió del bo social perquè pugui arribar a moltes més famílies que el necessiten.

L'augment de l'IVA de la llum ha generat un fort rebuig entre diverses organitzacions de consumidors i usuaris. Consideren que suposa una càrrega addicional per a les famílies en un context d'alts preus de l'energia.

El govern va aplicar una reducció temporal de l'IVA al 10% durant la segona meitat de 2022 per pal·liar l'impacte de l'increment de preus. No obstant això, aquesta mesura va expirar el 31 de desembre i no s'ha prorrogat.