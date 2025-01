L'assistència de públic a les sales baixa un 5% el 2024

Publicat per Europa Press Verificat per Creat: Actualitzat:

L’assistència a les sales de cine espanyoles el 2024 va registrar un descens del 5%, amb un total de 71 milions d’espectadors i una xifra de 477 milions d’euros recaptats a taquilla, segons dades a 29 de desembre (diumenge passat) de la consultora Comscore. Així, després de tres anys consecutius de creixement del mercat, el 2024 va estar marcat pels efectes de la vaga de guionistes i actors als Estats Units, que va provocar el retard fins a aquest any nou de bona part de les estrenes internacionals previstes per a l’any que s’acaba de tancar. Mentre que el primer semestre del 2024 la caiguda va ser del 13% respecte a l’any anterior, la segona meitat de l’any passat va recuperar terreny respecte al mateix període de 2023.

La millor estrena de l’any va ser Del Revés 2, amb més de 45,5 milions d’euros i gairebé 7 milions d’espectadors, seguida de Deadpool y Lozbezno (24 i més de 3,3) i Gru 4 (20 i 3,2).

Quant a la indústria espanyola, la quarta entrega de la saga Padre no hay más que uno 4, de Santiago Segura, es va situar a dalt de tot del rànquing (13,5 milions de recaptació i més de 2,1 milions d’espectadors), seguida per La Infiltrada i Buffalo Kids.

‘El 47’ i ‘Casa en flames’ es colen entre les espanyoles més vistes

■ La pel·lícula catalana dirigida per Marcel Barrena El 47, protagonitzada per Eduard Fernández, va ser la setena producció del cine espanyol més vista a les sales de tot l’Estat el 2024, amb 505.060 espectadors i una recaptació de més de 3,2 milions d’euros. Just darrere en el rànquing, en vuitè lloc, es va situar el film de Dani de la Orden Casa en flames, amb Emma Vilarasau, amb 456.793 espectadors i poc més de 3 milions d’euros de recaptació.El top-10 del cine a Espanya el 2024 (després dels líders Del Revés 2, Deadpool i Lobezno i Gru 4) es va completar amb Gladiator II, Vaiana 2, Dune: Parte Dos, Padre no hay más que uno 4, Robot salvaje, Kung Fu Panda 4 i Romper el círculo.