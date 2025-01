CaixaForum Lleida tanca el 2024 amb més de 77.500 visitants

Guitarres elèctriques creades per impressores en 3D a l’exposició ‘Print 3D’, al CaixaForum Lleida. - CAIXAFORUM

CaixaForum Lleida va tancar l’any 2024 amb un total de 77.522 visitants, per sota del rècord històric de 93.000 de l’any anterior –gràcies sobretot a l’èxit de l’excepcional exposició Faraó. Rei d’Egipte, amb peces del British Museum–, però superant àmpliament les 69.000 persones que van passar el 2022 per l’equipament cultural lleidatà.

Al llarg del 2024, destaquen els 13.736 visitants que van omplir les sales de Miralls, dins i fora de la realitat, entre gener i l’1 d’abril, dia en què va tancar les portes, encara que l’exposició va acumular en total 31.977 visitants des de l’obertura el 22 de setembre del 2023. D’altra banda, del 3 de maig al 28 de juliol, l’exposició Còmic. Somnis i història va ser visitada per 8.122 persones. I des del passat 19 de setembre, el centre cultural acull la mostra Print 3D. Reimprimir la realitat, que ha arribat de moment a les 10.677 visites. Aquesta mostra estarà oberta al públic fins al pròxim 16 de febrer.

La Fundació La Caixa va fer públic ahir el balanç de l’assistència als seus centres i exposicions culturals i científiques arreu del país. Així, els espais CaixaForum Barcelona, Madrid, València, Sevilla, Saragossa, Palma, Girona, Tarragona i Lleida, així com el Museu de la Ciència CosmoCaixa van sumar 4.455.555 visitants, mentre que les exposicions itinerants impulsades per la Fundació La Caixa a més de 80 ciutats de tot Espanya durant aquest últim any van rebre 4.654.550 persones, la qual cosa va donar un total de més de 9,1 milions. El CosmoCaixa va ser el centre més visitat, amb 1.181.600 persones.

‘National Geographic’, al març

CaixaForum Lleida inaugurarà el pròxim 19 de març l’exposició Colors del món, en la qual, a través de la càmera de reconeguts fotògrafs de la popular revista National Geographic, el públic podrà redescobrir els colors que formen part dels paisatges del nostre planeta i els seus significats per a cada cultura. Serà un homenatge a la diversitat dels paisatges, les tradicions i les cultures de la Terra a través de fotos úniques que recorren racons des de Papua Nova Guinea fins a Xile, passant per l’Índia o la República Democràtica del Congo.