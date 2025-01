El sector català de productes infantils factura 4.424 milions anuals, un 30% més que el 2016.

Publicat per Verificat per Creat: Actualitzat:

El sector de productes infantils de Catalunya, que suma 488 empreses, factura 4.424 milions d’euros a l’any de manera conjunta, un 30% més que el 2016, quan es va radiografiar aquest àmbit per primera vegada, segons ha informat la Conselleria d’Empresa i Treball de la Generalitat aquest dissabte en un comunicat.

És una de les conclusions de l’estudi 'El sector dels productes infantils a Catalunya', elaborat pel Govern mitjançant l’agència per a la competitivitat de l’empresa (Acció) amb la col·laboració del Kid’s Cluster, on s’analitzen les empreses que ofereixen productes i serveis al segment infantil i familiar.

L’informe destaca que un 91% de les empreses del sector són petites i mitjanes empreses i que donen feina a més de 21.600 persones.

SEGMENTS DEL SECTOR

Per segments de negoci, del total d’empreses analitzades, la meitat es dediquen al lleure, l’entreteniment i la cultura, els qui generen el 28% de la facturació total del sector i concentren el 29% dels treballadors.

Per nombre d’empreses, altres àmbits que agrupa el sector dels productes infantils inclou el de l’educació (22%), l’estil de vida (10%), la salut, la higiene i la cosmètica (6%), l’alimentació (4%), o la puericultura i la consultoria (4%).

EVOLUCIÓ DEL SECTOR

Respecte a altres evolucions del sector, l’informe apunta que el segment poblacional de menors de 15 anys a nivell global ja és inferior al 25%, xifra que descendeix fins el 16% en territori europeu.

Per això, moltes de les empreses del sector també s’adrecen a un públic adolescent o fins i tot a adults: pares i mares que volen formar-se en l’àmbit de la criança, però també adults usuaris de joguets.

Com a exemple, el document destaca que un 23% dels pares i mares compren llibres que aconsellen com educar i acompanyar i que un 31% utilitzen aplicacions de mòbil per realitzar seguiment de la criança.

Per la seua part, el 25% de les vendes de joguets es fan a un públic de més de 18 anys, per la qual cosa en els últims anys moltes empreses han virat el seu model de negoci cap a canals en línia i bona part de les noves empreses ja naixen directament en l’àmbit digital sense comptar amb botigues físiques.

OPORTUNITATS PER A EMPRESES CATALANES

Des del punt de vista de les oportunitats de negoci per a les empreses catalanes, l’estudi subratlla, entre altres, la importància de captar talent jove per crear nous productes que s’adaptin a les tendències del mercat, o posar el focus en negocis sostenibles i en l’oferta d’experiències que es puguin disfrutar en família.

També remarca la necessitat de digitalitzar el sector, sempre garantint la connectivitat, seguretat i privacitat, amb l’objectiu d’arribar a nous segments de mercat, tant en els clients com en el seu àmbit geogràfic.