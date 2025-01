Lleida rep els Reixos amb un acte de benvinguda previ a la tradicional cavalcada de més de 2 quilòmetres de recorregut

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Reixos han arribat a Lleida aquest diumenge passats dos quarts de sis de la tarda enmig d’un acte de benvinguda davant l’estació de tren i sota la mirada d’il·lusió dels més petits. Després de ser rebuts per les autoritats locals, Ses Majestats han donat el tret de sortida a la cavalcada formada per 12 carrosses i que han fet més de 2 quilòmetres de recorregut. Durant l’espectacle itinerant s’han llençat més de dues tones de caramels lliures d’al·lèrgens. La cavalcada finalitzarà davant la Paeria on Melcior, Gaspar i Baltasar pujaran al balcó de l’edifici consistorial per rebre les claus que obren totes les cases de la ciutat. Així mateix, els infants tindran l’oportunitat de saludar als Reis d’Orient al saló de plens.

La capital del Segrià ha començat la celebració de rebuda dels Reis Mags a les cinc de la tarda a la plaça Berenguer IV. L’esdeveniment ha combinat música en directe i la participació de personatges de ‘La Factoria dels Reixos’, els quals han narrat en directe de l’arribada de Melcior, Gaspar i Baltasar.

Després de saludar a les autoritats locals i els infants presents a la plaça, Ses Majestats s’han enfilat a les seves carrosses i han començat la cavalcada cap a Rambla Ferran, enguany per la calçada esquerra i en sentit contrari del trànsit habitual per evitar les obres de la banda dreta. L’espectacle itinerant també ha recorregut l’avinguda Francesc Macià, Blondel, Madrid, plaça Espanya i altre cop Blondel fins a arribar a la Paeria.

Un cop a l’edifici de l’Ajuntament, els Reis Mags han pujat al balcó per rebre les claus que obren totes les portes de la ciutat. Posteriorment, Ses Majestats han rebut els infants al saló de plens de la Paeria.

Concretament, la cavalcada ha comptat amb 12 carrosses de 8 temàtiques diferents com ho són la cultura popular, el camarlenc, la comitiva de cada rei, les joguines i els somnis, els carboners i els serveis amb la participació de Protecció Civil i el camió històric de Bombers. Com a novetat, cossos de dansa de diverses escoles de Lleida s’incorporaran a les carrosses de Melcior, Gaspar i Baltasar.

Així mateix, l’esdeveniment ha adquirit un caràcter inclusiu amb dos espais accessibles per donar prioritat a les persones amb mobilitat reduïda a Rambla Ferran i a l’avinguda Blondel.

La il·lusió s’estén arreu de la demarcació

La d’aquest diumenge també ha estat una tarda màgica arreu dels municipis de la demarcació de Lleida.

Ses Majestats han tornat Tàrrega amb una rua de 10 carrosses, algunes d’elles modificades, i el vestuari renovat de 25 patges. Una altra de les novetats d’enguany ha estat la recuperació de la plaça Major com a punt final de l’itinerari després de 7 anys. Així, la cavalcada ha començat al museu Trepat i el seguici ha fet camí per l’avinguda de Josep Trepat Galceran, la plaça de Josep Pont i Creus, l’avinguda de Catalunya, la plaça del Carme i el carrer del Carme. L’esdeveniment ha comptat amb la participació de 250 voluntaris i ha repartit mil quilos de caramels sense gluten aptes per a celíacs.

Balaguer també ha recuperat un espai tradicional de rebuda de Melcior, Gaspar i Baltasar com ho és l’estació de trens, un canvi que s’emmarca en la celebració del centenari de l’arribada del tren a la capital de la Noguera. En aquest cas, un centenar de voluntaris han participat en una cavalcada que ha recorregut el passeig de l’Estació fins a la plaça del Mercadal.

Per la seva banda, Mollerussa ha rebut els Reis Mags a la plaça de l’Estació a les sis de la tarda. L’itinerari de la cavalcada a la capital del Pla d’Urgell ha continuat per l’avinguda de la Generalitat, el carrer Ferrer i Busquets fins a arribar a la plaça de l’Ajuntament on, des de la balconada, Ses Majestats s’han adreçat a la ciutadania.

Més enllà de les capitals de comarca, la cavalcada del municipi d’Alcarràs (Segrià) compta amb novetats com ho són la incorporació de dues carrosses noves –la del camarlenc i els carboners–, tres patgesses per dinamitzar la ruta i que seran l’enllaç entre els Reixos i la població, i un carrer sense soroll, el d'Enric Granados, destinat a les persones amb autisme o hipersensibilitat.

Els Reixos acompanyats de les autoritats locals durant la seva arribada a la capital del SegriàAgència Catalana de Notícies

El rei Gaspar llença caramels des de la seva carrossa durant la cavalcada a LleidaAgència Catalana de Notícies

El rei Baltasar saluda els infants de LleidaAgència Catalana de Notícies

El rei Melcior a la seva carrossa durant la cavalcada de LleidaAgència Catalana de Notícies

Cavalcada dels Reis Mags a Lleida durant el seu pas per davant de l'edifici de la PaeriaAgència Catalana de Notícies

El rei Baltasar salundant una nena durant l'acte de benvinguda de Ses Majestats a la plaça de davant l'estació de trens