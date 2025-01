El director Gianluigi Toccafondo, Premi Animation Master d’Animac 2025

El creador italià Gianluigi Toccafondo.Cedida per Animac.

La 29a edició d’Animac, la Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya, del 20 al 23 de febrer, concedeix el Premi Animation Master a Gianluigi Toccafondo (Itàlia, 1965), artista, director i animador amb una trajectòria singular que destaca per un estil pictòric únic i inconfusible. La seva obra transcendeix els límits convencionals de l’animació i explora la fusió entre pintura, cinema i moviment. Amb una trajectòria consolidada en l’àmbit de la publicitat, el cinema i les arts visuals, Toccafondo ha esdevingut una referència en l’animació contemporània. Com a part de l’homenatge, Anima dedicarà una retrospectiva a les seves obres destacades com ‘La voix des sirenes’ (2024), ‘Pinocchio’ (1999) i ‘La Pista’ (1991).

Fotograma de 'La voix des sirenes', de Gianluigi Toccafondo.Cedida per Animac.

Toccafondo també impartirà una ‘masterclass’ durant el certamen per compartir la seva visió i experiència amb estudiants i professionals del sector.

Toccafondo és conegut pel seu estil pictòric fluid i dinàmic, que transforma les imatges en un flux continu de formes i colors. La seva tècnica, que combina pintura a mà, manipulació d’imatges i muntatge digital, li ha valgut reconeixement internacional. A banda de la seva filmografia personal, ha treballat per a institucions com la RAI i marques com Prada i Ferrari, aplicant el seu llenguatge artístic a curtmetratges publicitaris i sèries d’animació.

Fotograma de 'La Pista', de Gianluigi Toccafondo.Cedida per Animac.

A més, l’artista italià es va guanyar la confiança del director de cinema nord-americà Ridley Scott, qui li va encarregar el disseny dels títols de crèdit d’obertura de ‘Gladiator II’ (2024). Fa uns anys, també li havia dissenyat el logotip de la seva productora, Scott Free.

Programació d’Animac 2025

Aquesta edició d’Animac explorarà el lema ‘We Animals’ amb una selecció de pel·lícules i activitats que reflexionen sobre la relació entre humans i animals. Entre els plats forts, hi haurà projeccions de curtmetratges i llargmetratges de recent creació, conferències i tallers. A més, l’espai Pro de la Mostra oferia activitats com l’Incubator, Animacrea i Animac Campus, destinades a potenciar el talent emergent.