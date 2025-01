Una jove de Golmés guanya 'El piano'

Des que era petita, Xènia Páez (Golmés, 2004) ha sentit gran passió per la música i curiositat per saber com seria cantar sobre un escenari. Als 12 anys, es va apuntar a una escola de cant i no va ser fins al 2020 –amb el confinament– que es va animar a aprendre a tocar el piano de manera autodidacta. Precisament, aquest ha estat l’instrument que la va portar a guanyar un programa de televisió, en concret, el concurs El piano de La Sexta emès aquest dimarts (malgrat que el programa es va gravar al llarg del 2024).

Per a això, Páez va interpretar una cançó en un piano de cua ubicat a l’Estació de França de Barcelona. El tema triat va ser Sense vida, la seua primera composició, que parla sobre el bullying que va patir quan anava a l’escola. “És una lletra que vaig escriure amb 12 anys i va ser la primera que vaig musicar a l’aprendre piano, gràcies a tutorials de YouTube”, va explicar a SEGRE.

Pel que fa a l’assetjament escolar que va patir, Páez va dir que “recordar aquest tipus de vivències és com reobrir una nafra que ja està mig tancada, no volia recordar-ho. Tanmateix, vaig pensar que si ho compartia, potser podria ajudar algú que està passant pel mateix”, va afegir.

Els jutges del programa, els reconeguts cantants Pablo López i Mika, no van dubtar a elegir-la com una de les guanyadores. Com a premi, a part d’un piano Yamaha, Páez va aconseguir cantar en directe en un dels concerts de Pablo López el juliol passat. “Estaba molt nerviosa, tenia gairebé 4.000 persones davant! Va ser una experiència molt maca”, va recordar Páez.

Actualment, la jove de Golmés estudia producció musical a Barcelona i està treballant en Primer amor, el seu nou EP, que té previst publicar al maig. “El meu somni és tenir el meu propi estudi d’enregistrament i ser productora”, va apuntar la música.