Aniversari non-stop de la Llotja

El teatre de La Llotja de Lleida compleix 15 anys aquest 2025 i, per celebrar-ho amb magnificència, dissabte vinent 25 de gener ha previst una jornada amb més d’una trentena de propostes culturals gratuïtes. El que ja s’ha convertit en un edifici emblemàtic de l’skyline de la ciutat obrirà les portes durant 12 hores consecutives (de 10.00 a 22.00 h).

Durant tot el dia exhibirà diferents mostres d’artistes emergents, art contemporani i maquillatge creatiu, entre altres disciplines. També hi haurà un taller de dansa contemporània i un altre de realitat virtual i impressió 3D. Així mateix, ha programat espectacles teatrals, com Bunji, la petita coala, a càrrec de Festuc Teatre, a les 10.30 h; musicals, com el concert de Claquera a les 12.00 h, o el de Júlia Cruz a la 13.15 h; o dansa, com l’exhibició que protagonitzaran a les 17.00 h diverses escoles de ball de la ciutat. Paral·lelament, la Llotja ha previst un espai gastronòmic, amb tastos de cafè i vi.

La jornada acabarà a les 20.00 hores amb una gala especial a la sala Ricard Viñes, que ja compta amb totes les butaques reservades, en la qual l’humorista i pallasso Ferran Aixalà i l’actor Jordi Huete presentaran una bateria de nombres de disciplines com òpera, titelles, projeccions animades, cant coral, o dansa. El cantant d’Artesa de Lleida i guanyador de l’última edició d’Eufòria (3Cat), Lluís Sánchez, posarà el fermall a la celebració amb una actuació musical.