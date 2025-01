L'Auditori celebrarà el seu trentè aniversari en gran

L’Auditori Municipal Enric Granados de Lleida celebrarà divendres 7 de febrer que ve tres dècades plenes de música i art, de la mà dels millors professionals locals i internacionals. La vetllada començarà a les 19.15 hores amb l’espectacle de dansa vertical Finale, a càrrec de la companyia Delrevés. Tindrà lloc a la plaça de l’Auditori i una durada de 20 minuts aproximadament. Es tracta d’una peça de dansa clàssica, dirigida per Saioa Fernández i Sheila Ferrer, que utilitza l’arquitectura com a suport del moviment. Comptarà amb música de Johann Strauss, Camille Saint-Saëns i Txaikovski, peces clàssiques famoses que el públic podrà identificar, així com elements dels ballets El llac dels cignes, El trencanous i Giselle.

Una vegada aquesta posada en escena hagi acabat, es procedirà als parlaments oficials de les autoritats amb motiu del 30è aniversari.

L’OBC i la soprano Sarah Aristidou, dirigits per Jörg Widmann, interpretaran peces de Mendelssohn

El plat final de la vetllada estarà protagonitzat per l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC). A les 20.00 hores està prevista la seua actuació a la sala Simfònica de l’Auditori. Els seus músics interpretaran La reforma, peça de l’alemany Felix Mendelssohn (com Les Hèbrides o Simfonia n. 5 en re), i estaran dirigits pel també germànic Jörg Widmann (qui, al seu torn, s’encarregarà dels solos de clarinet). Així mateix, el concert comptarà amb peces compostes pel mateix Widmann i la interpretació vocal de la soprano francesa Sarah Aristidou. De fet, Widmann és un dels compositors més programats en auditoris d’arreu del món.

Les entrades a l’esdeveniment es poden adquirir a la taquilla de l’Auditori, o bé a la pàgina web www.culturalleida.koobin.com a un preu de 22 euros el tiquet general, de 20 euros per als abonats a Cultura Lleida i de 17 euros amb el Carnet Jove.

Paral·lelament, aquest cicle també ha previst un concert de l’Orquestra Simfònica a l’Auditori de Barcelona dimecres a les 18.30 hores de la tarda.

L’Orquestra Simfònica de l’Esmuc, el divendres 17 a Lleida

Com a part del Cicle de Grans Conjunts d’Hivern, l’Escola Superior de Música de Catalunya (Esmuc) ha previst una sèrie de concerts en diferents escenaris de Catalunya a càrrec de les seues grans formacions musicals. En el cas de Lleida, divendres vinent 17 de gener a les 20.00 hores, l’Auditori Municipal Enric Granados acollirà el concert del Gran Conjunt Simfònic sota la direcció de Lorenzo Ferrándiz. El repertori girarà al voltant a la Setena simfonia en do major, més coneguda pel títol de Leningrad i composta pel rus Dmitri Xostakóvitx. Aquesta peça es va convertir en un símbol de resistència contra l’ocupació alemanya a la ciutat russa durant la Segona Guerra Mundial. L’accés és lliure.