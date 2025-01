Els lleidatans Alea Teatre estrenen el seu primer disc

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La companyia d’arts escèniques Alea Teatre de Cervera va estrenar el cap de setmana passat en directe a Barcelona les cançons del seu primer disc, Aprendre a volar, un treball inspirat en l’espectacle musical de creació pròpia Mos-Kids, que des de la seua presentació davant del públic familiar a finals del 2021 ha estat de gira per diverses sales i teatres de tot Catalunya.

Alea Teatre va estrenar aquest disc en forma de concert al Teatre Jesús Concernau de la Farinera del Clot de Barcelona.

Els intèrprets de la companyia lleidatana van estar acompanyats per una banda formada per baix, bateria, guitarra i teclat, a part de viola i flauta, per posar en escena aquest disc gravat a l’estudi del productor i exbateria de Blaumut Manel Pedrós, a Cervera, i editat pel segell discogràfic Halley Records.

L’àlbum consta de vuit cançons que giren entorn dels valors de l’amistat, el respecte, l’empoderament, la superació i la confiança.

Aquest projecte musical suposa una nova fita per a Alea Teatre, una companyia amb una extensa trajectòria artística que inclou des d’espectacles itinerants i familiars fins a animacions de rues i cercaviles. A banda de la seua presència en festivals internacionals, durant quinze edicions Alea Teatre ha dirigit artísticament l’Aquelarre de Cervera.