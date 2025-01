Els Atrapasomnis i Les Que Faltaband, al Magnífic

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Magnífic Fest de Lleida 2025, del 13 al 15 de juny, culminarà amb una jornada musical dedicada especialment al públic familiar, que comptarà amb les actuacions d’Els Atrapasomnis, el popular conjunt gironí de música i animació que va guanyar l’any passat el Premi ARC a la millor gira d’una banda d’animació familiar, i Les Que Faltaband, una jove banda femenina barcelonina de versions, amb una posada en escena que combina la música, la dansa i altres elements artístics.

Després de la presentació el mes passat del cartell adult del Magnífic Fest, amb actuacions el divendres 13 i el dissabte 14 de juny, faltaven els noms dels conjunts que animaran la jornada dominical del 15 de juny, el denominat Magnífic en Família, que posarà el colofó a un festival que, durant els tres dies, oferirà una programació variada i per a tots els públics.

El Magnífic en Família se celebrarà el diumenge 15 de juny al recinte de les Firetes de Lleida

Els Atrapasomnis va nàixer el 2013 com a companyia d’arts escèniques amb dos músics. Quatre anys després va fer el gran salt amb el seu primer disc, L’hora dels somnis, i en les últimes temporades els seus espectacles ja compten amb set músics en escena i una gran escenografia.

Per la seua part, Les Que Faltaband és una banda formada per vuit noies que donen veu i visibilitzen la presència femenina sobre l’escenari, dins d’un sector de la música ocupat majoritàriament per homes. El grup presenta un repertori de música festiva, en una actuació plena de grans temes populars, des de ritmes llatins i pop-rock dels vuitanta fins als hits més actuals.

A més, val a recordar que el cartell del Magnífic Fest 2025 comptarà en la primera nit amb Fangoria–la popular Alaska i el teclista i compositor Nacho Canut–, amb Dorian, Ladilla Rusa, Ultraligera, Ypnosi i Elena García. La jornada central de dissabte comptarà amb un elenc d’estrelles per a totes les edats, des de Mikel Izal i Duncan Dhu fins a Sexy Zebras, Zahara, Malmö 040, Carlos Ares, Valdivia i Isaac Corrales. Per a més informació i entrades podeu visitar el lloc web magnificfest.com.