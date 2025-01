El festival Embarrat de Tàrrega s'acomiada després de deu edicions per manca de recursos

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Embarrat, el Festival de Creació Contemporània que se celebra al Museu Trepat de Tàrrega des del 2014, s'acomiada després de deu edicions per una "manca de recursos i de forces per continuar", segons ha informat el director, Jesús Vilamajó. "Les dificultats econòmiques i financeres per les quals ara passa l'Embarrat, així com un ecosistema cultural poc facilitador, ja no fan possible garantir una programació de qualitat per a l'edició de 2025, ni una remuneració adequada per a artistes i professionals, ni dotar el festival d'una mínima estabilitat organitzativa", ha argumentat en un comunicat. Uns 300 artistes han passat en deu anys per aquest aparador de talents emergents i tendències artístiques per mostrar les seves creacions.

El festival Embarrat va néixer al Museu Trepat de Tàrrega l'any 2014 per donar suport i promoure la creació contemporània a les Terres de Ponent, així com per facilitar l'accés de la ciutadania a l'art, "en un moment en què no hi havia cap iniciativa independent en tota la província de Lleida que fusionés patrimoni, arts visuals i pensament", segons Vilamajó.

Durant les deu edicions han passat pel festival més de 300 artistes i personalitats de les arts visuals, la música, la performance o la literatura, majoritàriament a Tàrrega, però també a La Gòtika de l'IEI de Lleida, entitat amb la qual impulsaven el premi IEI-Embarrat, i a Agramunt, des d'on amb Lo Pardal promovien el projecte 'La finestra induïda', amb què omplien d'art les façanes de la casa de l'escriptor i artista Guillem Viladot.

La terra, el silenci, la lentitud, el capital o l'alienació havien estat alguns dels eixos de l'Embarrat, que també havia homenatjat Guillem Viladot en el centenari del seu naixement. També ha reivindicat la diversitat de la societat, desplegant iniciatives artístiques juntament amb entitats com l'Associació Alba o el Centre de Rehabilitació Comunitària de Tàrrega.