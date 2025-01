L'Embarrat de Tàrrega tanca davant la “falta de recursos”

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Després de deu edicions, el festival de creació contemporània Embarrat, que se celebrava al Museu Trepat de Tàrrega, ha tancat per “falta de recursos”. El seu impulsor i director, el fotògraf i gestor cultural Jesús Vilamajó, va explicar en un comunicat que “les dificultats econòmiques i financeres de l’Embarrat, així com un ecosistema cultural poc facilitador, ja no fan possible garantir una programació de qualitat per a l’edició del 2025, ni una remuneració adequada per a artistes i professionals, ni dotar el festival d’una mínima estabilitat organitzativa”.

Vilamajó va destacar que “ens falten recursos i forces per continuar”. “L’Embarrat va nàixer per donar suport i promoure la creació contemporània a Ponent, així com facilitar l’accés de la ciutadania a l’art”, segons Vilamajó, que va fer una valoració “positiva” de les deu edicions del festival per les quals han passat més de 300 artistes i va agrair “el reconeixement i estima que l’Embarrat ha aconseguit en el panorama artístic i cultural català al llarg d’aquests anys”. Vilamajó es va mostrar segur que “més d’hora que tard altres iniciatives similars, o fins i tot millors, agafaran el relleu, perquè l’art que estimula la vida i la cultura que pensa són tan necessaris que no podem aturar-los”.

Per la seua part, l’alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan, va agrair ahir a la direcció del festival Embarrat el treball que ha portat a terme en aquestes deu edicions “fent possible una exposició d’art contemporani a la nostra ciutat, especialment donant suport als artistes emergents i convertint el Museu Trepat en un pol de referència també de la innovació que va suposar l’Embarrat en el seu moment com a mecanisme i que el festival volia ser”. Pijuan també es va mostrar comprensiva amb la cancel·lació del festival: “Entenem la decisió presa, ja que a vegades és necessari fer aquestes aturades per repensar els conceptes, trobar idees noves i inspiració diversa i diferent.” Malgrat això, va obrir la porta a continuar treballant per mantenir l’exhibició d’art contemporani a Tàrrega i va apuntar que “esperem poder continuar fent-ho de la mà de l’Embarrat, que han estat els iniciadors d’aquest concepte i d’aquesta manera de presentar les últimes tendències artístiques a la ciutadania de Tàrrega”.

En altres edicions, l’Embarrat ja s’havia vist amenaçat per l’insuficient finançament però l’entusiasme i l’esforç de Vilamajó en garantia la continuïtat. El pressupost del festival era d’uns 45.000 euros.