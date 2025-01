La Llotja, xifres d'impacte en 15 anys

El teatre i palau de congressos municipal de la Llotja de Lleida compleix 15 anys com “un pilar fonamental de la vida cultural i econòmica de la ciutat”. Així ho va assegurar ahir l’alcalde, Fèlix Larrosa, al revelar un balanç d’èxit des de l’estrena a començaments del 2010 d’aquest gran equipament. “En aquests 15 anys, l’edifici ha acollit 2.708 esdeveniments culturals i empresarials, que han sumat 1,3 milions d’usuaris, amb un impacte econòmic per a la ciutat de 361 milions d’euros, una mitjana de 24 milions a l’any”, va repassar el primer edil. Larrosa va presidir la presentació del 15 aniversari de la Llotja, una jornada de dotze hores d’activitats oberta a la ciutadania el 25 de gener, com ja va avançar SEGRE el passat 10 de gener (vegeu l’agenda). L’alcalde va assegurar que la Llotja ha satisfet les expectatives que s’havien generat quan es va posar en marxa el projecte, “un èxit clau per consolidar Lleida com a segona capital de Catalunya”. Larrosa va destacar els 142.697 assistents l’any passat (tot un rècord, un 32,4% més que el 2023) en els 227 esdeveniments registrats (un 37,5% més). “I la Llotja ja compta ara amb 118 cites confirmades per a aquest 2025”, va avançar. En aquest sentit, l’alcalde va reclamar “continuar somiant en gran” amb nous reptes. Un a curt termini: recuperar la restauració a la terrassa de l’edifici, servei que es licitarà en els propers dies. Però el “gran repte” de futur serà l’estratègia de capitalitat econòmica “establint sinergies amb Fira de Lleida, amb la Llotja com a espai central, superant la barrera del riu cap a l’altre marge del Segre”.

La regidora de Cultura i presidenta del Centre de Negocis i Convencions (CNC, ens que gestiona l’edifici), Pilar Bosch, va comentar que la festa del 15 aniversari ha de servir per “trencar la barrera que algunes persones encara tenen amb aquest equipament”. Per la seua part, Paco Cerdà, conseller delegat del CNC, va destacar el nou logo de la Llotja i senyalística que s’ha estrenat, a càrrec de l’estudi de disseny Latipo de Lleida. Finalment, Sandrà Macià va repassar les més de 30 activitats previstes el dia 25, amb una gala final per a la qual ja s’han esgotat les invitacions.