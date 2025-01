Els Premis Gaudí s'entreguen avui, amb 'El 47' com a cinta més nominada

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La 17 edició dels Premis Gaudí s’entregaran avui dissabte a partir de les 22.00 h en una gala a l’auditori del Centre de Convencions Internacional de Barcelona, en una edició marcada per l’èxit de les produccions catalanes el 2024 i amb El 47, de Marcel Barrena, amb un rècord de 18 candidatures. El segueixen en nombre de nominacions Casa en flames, de Dani de la Orden, i Polvo serán, de Carlos Marques-Marcet, les dos amb 14; Segundo premio, d’Isaki Lacuesta i Pol Rodríguez, amb 9, i Salve Maria, de Mar Coll, amb 7.

En les categories d’interpretació, Emma Vilarasau (Casa en flames) ha estat nominada per primera vegada en els Gaudí com a millor protagonista femenina, apartat en el qual competirà amb Ángela Molina (Polvo serán), Patricia López Arnaiz (Los destellos) i Maria Rodríguez Soto (Mamífera).

La periodista Mònica Terribas anunciarà en directe des de Cervera el Premi Gaudí del públic

En la d’actor protagonista estan nominats Eduard Fernández (El 47), Alberto San Juan (Casa en flames), Enric Auquer (Mamífera) i Alfredo Castro (Polvo serán).

Aquesta edició dels Premis Gaudí ha marcat un rècord per al cine en català, amb un 47% de pel·lícules candidates rodades en aquesta llengua. De fet, el Govern va destacar ahir que el cine en català va registrar el 2024 un “rècord” de 986.930 espectadors en sales empès per l’èxit de Casa en flames i El 47: 728.435 per a versions originals en català, 240.383 per a versions doblades en català i 18.112 per a versions subtitulades. Un èxit completat amb l’arribada de nombrosos títols doblats i subtitulats a les plataformes.

D’altra banda, els cines Majèstic de Tàrrega van projectar dijous i ahir dos de les cintes nominades, El 47 i L’edat imminent, amb col·loquis.