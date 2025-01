Troben nous gravats rupestres a Canillo

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern d’Andorra va informar que, durant les tasques d’investigació, inventari i difusió dels gravats rupestres del Principat, s’ha localitzat un conjunt de gran rellevància, relacionat amb la llegenda de la Roca Encantada, al terme de l’Aldosa de Canillo.

La investigació que ha donat com a fruit aquesta troballa va arrancar a l’Arxiu Nacional, quan es va localitzar un document del segle XIX que parlava de la Roca Encantada. Posteriorment, l’especialista en gravats d’art rupestre Jordi Casamajor es va posar en contacte amb diverses persones d’aquesta zona, que li van explicar una llegenda sobre la roca, que no havia estat documentada fins al moment, i que recordaven la zona del municipi on està situada. Finalment, Casamajor va localitzar aquesta Roca Encantada, en la qual s’ha trobat un conjunt de gravats rupestres i una creu antiga de terme.