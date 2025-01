‘El 47’ es corona en uns premis Gaudí amb accent de Cervera

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El 47 va posar el colofó ahir a la nit a Barcelona a una flamant trajectòria d’èxit. Si ja ha rebut el suport del públic a taquilla, ahir va recollir el reconeixement dels membres de l’Acadèmia del Cinema Català. El film de Marcel Barrena es va imposar en els Gaudí amb 8 premis, entre els quals el de millor pel·lícula, protagonista masculí per a Eduard Fernández i actriu secundària per a Clara Segura, a banda d’altres guardons tècnics i l’especial del públic, que es va revelar des de Cervera (vegeu el desglossament). Igual que la història sobre l’origen del barri barceloní de Torre Baró, Polvo serán, l’última cinta de Carlos Marqués-Marcet, també se’n va anar a casa carregada amb 4 estatuetes, entre les quals la de millor film en llengua no catalana.

Per la seua part, Segundo premio, d’Isaki Lacuesta i Pol Rodríguez –Gaudí a la millor direcció–, i Casa en flames –millor actriu per a Emma Vilarasau– van recollir-ne 3 cada una. El 47 va protagonitzar un dels moments més emotius de la vetllada, amb l’aparició a l’escenari de la neta de Manolo Vital, el conductor de l’autobús. “Gràcies per aquesta història transversal en el temps, convertida en un clàssic”, va afirmar Joana Vital, que va demanar “comunicar-se i portar-se bé”, independentment de la llengua que es parli, com ho van fer els seus avis “tota la vida”.

Eduard Fernández va recollir per aquesta pel·lícula el seu cinquè Gaudí convertint-se en l’actor que compta amb més distincions del cine català. L’actriu Clara Segura, premi d’interpretació secundària per El 47, va ser l’única dels guardonats que no va poder assistir a la gala al Centre de Convencions Internacional de Barcelona, ja que es trobava actuant al Teatre Ateneu de Tàrrega. Emma Vilarasau, millor actriu per Casa en flames i que avui té previst actuar al Teatre de Balaguer, va agrair al director de la cinta, Dani de la Orden, que hagi donat protagonisme a una dona de més de 60 anys que “no està malalta” i té “vida pròpia”. La presidenta de l’Acadèmia, Judith Colell, va celebrar l’“any brillant” del cine català i va reclamar erradicar “la xacra” dels abusos de poder en el sector.

La periodista de TV3 no va volar des de la capital de la Segarra perquè la seua aparició en pantalla tenia truc. I és que l’anunci de la cinta guanyadora s’havia gravat dilluns passat a Cervera, en rigorós secret, per revelar-se ahir a la nit en un fals directe.

El guardó del públic ‘viatja’ de Cervera a Barcelona

La periodista Mònica Terribas va ser l’encarregada de revelar el Premi Gaudí especial del públic des de Cervera. Va ser la primera ocasió en què l’Acadèmia del Cinema descentralitzava l’anunci d’un dels guardons de la vetllada. La sorpresa de la nit va arribar quan, després d’anunciar a la pantalla des de la plaça de la Universitat de Cervera que El 47 va guanyar el premi, Terribas va aparèixer de sobte a l’escenari de la gala a Barcelona per entregar en persona el Gaudí al director del film, Marcel Barrena.