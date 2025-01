La Paeria de Lleida completarà al març la compra del local de les antigues Adoberies medievals de rambla de Ferran

Publicat per Lluís Serrano Verificat per Creat: Actualitzat:

La Paeria de Lleida completarà al març l'adquisició del local on es troben les restes arqueològiques de les antigues Adoberies medievals, al número 9 de la rambla de Ferran. Per fer-ho, exercirà l'opció de compra de què disposa per adquirir la finca a l'empresa propietària. Fins ara, la Paeria ocupava l'espai amb un lloguer amb opció a compra. El preu d'adquisició total ha estat d'uns 250.000 euros, incloent-hi els diners pagats a compte amb el lloguer durant els últims anys. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha destacat el potencial del complex des de l'àmbit turístic i de la divulgació històrica tenint en compte el bon estat de conservació de l'espai, amb el corrent d’aigua encara circulant i amb nombrosos vestigis dels murs i dipòsits.

El complex del Gremi de Blanquers és d'origen medieval i ja estava en funcionament a principis del segle XIII. Inclou també les restes que es troben sota el Museu Morera i la Diputació de Lleida.

La voluntat de la Paeria és potenciar les visites guiades i la difusió que es fa d'aquests elements, d'acord també amb aquestes altres institucions, en el marc de l'Operació Rambla de promoció de tot aquest sector de la ciutat, ha explicat Larrosa durant una visita a l'espai.

Les Adoberies acullen, a més de les restes arqueològiques, una oficina de l'Institut Municipal d'Ocupació orientada a atendre les persones residents en aquesta àrea de la ciutat, per tal d’oferir-los-hi oportunitats laborals i de formació.