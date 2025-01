Uns Premis Gaudí plens de reivindicacions socials

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La gala dels Premis Gaudí de dissabte, en la qual El 47 va triomfar amb vuit estatuetes com va informar ahir aquest diari, va ser menys humorística que en edicions anteriors i en les més de tres hores que va durar no van faltar al·lusions als abusos sexuals i la complicitat amb els abusadors, a la lentitud del transport ferroviari, a l’edatisme, a la massacre israeliana del poble palestí i a la xenofòbia, als afectats per la dana de València, als refugiats climàtics i a la immigració.

La gala, conduïda per Paula Malia i Marc Clotet, va comptar amb la còmica Judit Martín com a convidada especial d’un espectacle que va dirigir Dani Anglès. Tampoc hi van faltar protestes contra els preus abusius dels habitatges: l’actor Pep Ambròs, que portava una samarreta del Sindicat de Llogateres, simuladament va prendre el comandament de la gala durant una estona.

Un dels discursos més aplaudits va ser el d’Eduard Sola, guionista de Casa en flames, que va dir que “a casa som orgullosament xarnegos, els meus avis van venir d’Andalusia i l’avi Eduardo no sabia ni llegir ni escriure”. També va animar a “enviar a la merda els xenòfobs, continuem acollint els de fora amb els braços oberts i veurem com en uns anys escriuran grans històries catalanes”.

Les bandes Ginestà i Figa Flawas van posar música a la nit. A més, Laia Manzanares, Elisabet Casanovas, Nao Albet i Adrià Gonzàlez van portar a terme una actuació especial conjunta com a part d’un grup que van crear per a l’ocasió.