El president Illa i la consellera de Cultura, flanquejats per Marcel Barrena, director d’‘El 47’, i la presidenta de l’Acadèmia, Judith Colell. - EUROPA PRESS

El president de la Generalitat, Salvador Illa, va subratllar ahir la importància del cine per construir un “relat compartit” amb valors que uneixin, durant la tradicional recepció al Palau de la Generalitat a guanyadors dels Premis Gaudí, després de la gala celebrada dissabte. No hi va faltar Marcel Barrena, director d’El 47, gran triomfadora de l’edició.